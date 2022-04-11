Иран отвечает британским СМИ: мы не вооружаем Россию

«Иранская сторона опровергает сообщения британских СМИ о якобы имевших место поставках иранского вооружения в Россию для его применения в ходе военных действий в Украине». С соответствующим заявлением выступило в среду посольство Ирана в Лондоне.

В диппредставительстве отметили, что попытка показать связь между событиями в Украине и происходящим на Ближнем Востоке, а также упоминание в этом контексте Ирана – это непрофессиональный и неприемлемый шаг.

Напомним, что ранее ряд британских медиа опубликовали информацию о том, что Ирак и Иран поставляет вооружение, включая зенитно-ракетные комплексы, в Россию для его использования в военных действиях в Украине.