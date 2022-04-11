Еще один известный бренд покидает Россию
Итальянская компания Lavazza Group, занимающаяся производством кофе и кофемашин, приостанавливает свою деятельность на территории России, передает «Ъ».
«Lavazza приняла решение приостановить всю деятельность в России в связи с форс-мажорными обстоятельствами и невозможностью поставки нашей продукции на рынок, также была вынуждена временно прекратить дистрибуцию в Украине», - говорится в заявлении.
Компания владеет такими кофейными брендами как Lavazza, Carte Noire, Merrild и Kicking Horse.