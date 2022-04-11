Генштаб Украины: Россия готова к наступлению на востоке Украины

«Войска России находятся в готовности к наступательным действиям в Донецком и Таврическом направлениях». Об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВС Украины.

Отмечается, что российская армия продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате отдельных кварталов города Мариуполя и наносить авиационные удары.

«Россия пытается проводить штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк, Рубежное и Попасная.

Кроме того, россияне продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. На Слобожанском направлении идет частичная блокировка Харькова. В связи с невозможностью его захвата вооруженные силы РФ продолжают артиллерией уничтожать инфраструктуру города», - говорится в сводке Генштаба.