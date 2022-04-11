Ульвия Худиева, собкор 20:13

Природа продолжает преподносить нам неприятные сюрпризы. Вслед за проливными дождями в марте, вызвавшими наводнения в ряде регионов Азербайджана, пересохла часть реки Кура, проходящая через Сальянский район, из-за чего начались проблемы с полноценной работой водяных насосов, установленных вдоль побережья, с орошением посевов в селах у берегов Куры, а также возникли трудности с обеспечением питьевой воды. Эксперты бьют тревогу: за последние годы в результате глобального потепления, засухи и неравномерного распределения осадков, водные ресурсы в Азербайджане значительно сокращаются.

Экологическую катастрофу, которую в последние два-три года мы наблюдаем на реке Кура – крупнейшей водной артерии страны и основном источнике водоснабжения Азербайджана, усугубляет варварская эксплуатация песчано-гравийных карьеров, которая вредит рекам. В результате, в некоторых районах страны из-за разработки песчано-гравийных карьеров, значительно углубились русла рек, что в одних регионах привело к затруднениям с орошением сельскохозяйственных культур, в других – к затоплению возделываемых земель, а в местах, где грунтовые воды смешиваются с природными, ощущается острая нехватка питьевой воды. Исследовать причины этих негативных явлений взялись специалисты Государственного агентства по недропользованию Министерства экологии и природных ресурсов вместе с ОАО «Мелиорация и водное хозяйство», которые провели на днях совместный мониторинг деятельности песчано-гравийных карьеров. Махир Гасымов, начальник отдела регистрации ирригационных и оросительных сооружений и контроля за использованием и охраной вод Государственного агентства по использованию минеральных ресурсов, сообщил haqqin.az, что, несмотря на существующий запрет копать русла рек при разработке карьеров на глубину не больше двух метров, в большинстве районов карьеры вырыты на 16-18, а в некоторых местах, даже на 30 метров. В результате русла рек претерпели кардинальные изменения. «Сложилась крайне опасная ситуация, - предупреждает глава ведомства. – Крупные камни можно убирать на глубине полутора-двух метров при условии, что потом они будут отсыпаны обратно. Но у нас в стране материал берется с глубины 32 метров, а крупные камни никто и не думает возвращать на место…» По словам Гасымова, месторождения песка и гравия есть в Барде, Тертере и Мингячевире, где песок и гравий из Куры брали методом всасывания даже с глубины 30-40 метров: «Такая же ситуация и на реке Араз, - утверждает Махир Гасымов. – Основные проблемы с ирригацией возникают из-за изменения русла рек». Мониторинг в Губа-Хачмазском районе показал, что русла рек здесь интенсивно эксплуатируются компаниями и частными лицами, не имеющими законного права добывать песок и гравий.

Сады, расположенные по берегам рек, глубина которой достигает местами 30 метров, часто становятся жертвами оползней. Например, в результате добычи полезных ископаемых на участке Валвалачая, проходящем по территории Губинского района, русло реки углубилось здесь до 20 метров и образовалось озеро площадью 10 гектаров. Места, где вдоль реки Гудялчай находились карьеры, также не восстановлены или восстановлены очень плохо. В целом же, по словам Гасымова, разработка карьеров на реках оказала негативное влияние на гидрогеологические и экологические условия региона. В результате, реки подпитываются подземными водами, хотя на самом деле все должно быть ровным счетом наоборот. Угрозы сводятся к тому, что интенсивная эксплуатация рек может привести к истощению водных ресурсов региона, загрязнению подземных и поверхностных вод, а также к нарушению экологического баланса на прилегающих территориях. Глава ведомства сообщил, что, по решению Кабинета министров, деятельность карьеров в Губинском, Гусарском, Хачмазском, а также в Мингячевирском, Бардинском, Тертерском и Имишлинском районах уже приостановлена. Выяснилось, что ущерб, нанесенный карьерами, составил более 6 миллионов манатов, а сведения о компаниях, незаконно эксплуатировавших русла рек, переданы в Генпрокуратуру. (На самом деле 6 миллионов – цифра формальная, реальный ущерб, нанесенный эксплуатацией карьеров окружающей среде, несет в себе неизмеримо большие последствия, – ред.) По мнению экспертов, уже в ближайшие годы может возникнуть серьезная нехватка пресной воды. Специалист агентства Садыг Амирасланов, в частности, утверждает, что годы эксплуатации карьеров привели к потерям воды в реках. «При эксплуатации карьеров используется определенное количество водных ресурсов, - говорит специалист. – После чего вода сбрасывается обратно в реку. Это приводит к тому, что реки углубляются, теряется вода, загрязняются сами реки. То есть, меняется качество и количество воды». По словам Амирасланова, эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы все труднее и труднее. Дно рек становится настолько глубоким, что возникают большие трудности с орошением окрестных территорий и полей. «Такие случаи приводят к опустыниванию и оползням в речных районах, - утверждает Амирасланов. – По мере углубления речной долины, в активную фазу вступает проблема боковой эрозии, берега реки расходятся, приводя в негодность пахотные и садовые угодья. С этими процессами мы, в частности, столкнулись на реках Губа-Хачмазской зоны, а также на реке Тертер».