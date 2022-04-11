Турция будет придерживаться взвешенной позиции в российско-украинском конфликте

«Турция по-прежнему будет придерживаться взвешенной позиции на фоне войны в Украине и продолжит усилия по установлению мира в этой стране». Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, Турция продолжит реализовывать всесторонние инициативы, направленные на воцарение мира, стабильности, безопасности и справедливости.

Комментируя ситуацию на международной арене Калын предупредил, что «взаимные ошибки, поиск нового баланса сил и краткосрочные расчеты в угоду своим интересам приведут к большим стратегическим потерям и гуманитарным трагедиям в среднесрочной перспективе».