Местные жители рассказали haqqin.az , что в селах Узунтепе, Муган, Ковузбулаг, в городе Гёйтепе Джалилабадского района, а также в поселках Текле, Хырмандалы и Борадигях Масаллинского района уровень воды поднимался до одного метра. Как утверждают жители поселка Узунтепе их дома основательно затопило.

Еще в конце марта в связи с неблагоприятными погодными условиями жители южного региона Азербайджана столкнулись с серьезными трудностями . Причиной стали зарядившие с 19 марта проливные дожди, которые вызвали подъем уровня воды в реках и водоканалах особенно в ряде сел Джалилабадского и Масаллинского районов, где были затоплены жилые дома и сельскохозяйственные угодья, а в нескольких селах паводки даже смыли крупный рогатый скот.

«Беда пришла внезапно, мы едва успели выбраться из дома, - рассказал местный житель по имени Амиль. – Все, что было в домах, скорее всего, вышло из строя. После такого потопа вряд ли будут работать холодильники, телевизоры или электроплиты. Скот мы еще как-то успели вывести, а вот курам повезло меньше – их просто затопило…»

Аналогичная ситуация наблюдалась и в джалилабадских селах Тазакенд, Астанлы, Фарзили, Сеидбазар, Гёйтепе, Порсава и Привольное, жители которых были эвакуированы сотрудниками МЧС.

В данный момент собираются обращения в связи с причиненным ущербом.

Когда началось наводнение, жители масаллинского села Хырмандалы стали бить во все колокола, предупреждая власти, что, если спасатели не прибудут вовремя, произойдет трагедия. Но даже несмотря на то, что экскаваторы оперативно прорыли отводные каналы, чтобы паводок не затопил все вокруг, десятки жилых домов оказались под водой, многие жители не смогли вывести из хлевов свой скот, судьба животных на данный момент неизвестна.

По словам Магомеда Юсифова, представителя местной исполнительной власти, село Хырмандалы находится в районе, который постоянно страдает от наводнений. Именно поэтому здесь были заранее проведены земляные работы. В частности, на территории протяженностью в 30 километров, были полностью очищены каналы, чтобы паводки не смогли наносить ущерб местным жителями. Сейчас проливные дожди, наконец, прекратились, уровень воды спал примерно на 50 сантиметров. На данный момент известно, что паводки повредили бахчевые поля, полностью смыт урожай баклажанов… Окончательная сумма ущерба, нанесенного стихией, устанавливается.

По сообщениям жителей села Текле, здесь от наводнения погибли сотни кур, а также затопило помещения, в которых хранились корма для животных, пришедшие в полную непригодность.

Турал Баширов, представитель исполнительной власти села Текле, сообщил, что были затоплены зерновые и картофельные поля. Первые пострадали не очень сильно, а вот картофель смыло полностью.

А по утверждению Расима Аскерова, представителя исполнительной власти села Борадигях, поля в данный момент обследуются, вода откачивается, а для исполнительной власти готовится список ущерба, нанесенного жителям Борадигях.