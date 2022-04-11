Байден продлил режим ЧС из-за политики России

Президент США Джо Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный 15 апреля 2021 года в связи с политикой России, говорится в письме президента лидерам Конгресса США.

«Я решил, что необходимо оставить в силе режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024 в связи с определенной пагубной внешнеполитической деятельностью правительства Российской Федерации», - отмечается в документе.

При этом Байден обвинил власти России во вмешательстве в выборы в США и в других странах, во враждебной киберактивности, в использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, в подрыве безопасности стран и регионов, важных для безопасности США, в нарушении принципов международного права, включая территориальный суверенитет других государств.

Байден добавил, что уведомление о продлении режима чрезвычайной ситуации опубликуют в Федеральном регистре США.