Россия может нанести удар по центру принятия решений в Киеве

«Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, Россия видит попытки диверсий и нанесения ударов по объектам на территории Российской Федерации.

«Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась», - сказал Конашенков.