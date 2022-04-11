Глава СБУ рассказал подробности задержания Медведчука

«Глава партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук хотел тайно перебраться в Приднестровье, но украинские спецслужбы сорвали его план». Об этом заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов, передает РБК-Украина.

Он отметил, что Медведчук был задержан в Киевской области на пути к границе.

По словам Баканова, агенты ФСБ планировали отправить Медведчука в Москву, а в операции задействовали криминальных авторитетов и создали для нее несколько «псевдо-Медведчуков».

Помимо этого, распространялась ложная информация, что Медведчук находится в Швеции, в то время как его пытались перенаправить в Приднестровье, продолжил глава СБУ. При этом, отметил он, политика все время сопровождали украинские военные: в их отношении будет проведено отдельное расследование.