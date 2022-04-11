Байден позвонил Зеленскому и обещал ужесточить санкции против России

Президент США Джо Байден в среду обсудил по телефону с украинским коллегой Владимиром Зеленским продолжающуюся поддержку Вашингтоном Киева, сообщила пресс-служба Белого дома, беседа длилась около часа.

Дополнительные подробности содержания разговора не приводятся.

В свою очередь, Владимир Зеленский написал в Twitter, что он продолжил постоянный диалог с президентом Байденом.

«Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украины», - написал Зеленский, добавив, что стороны договорились об ужесточении санкций.