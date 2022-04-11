Австрия, Германия и Венгрия против немедленного эмбарго на газ из России

«Австрия, Германия и Венгрия выступают против введения эмбарго на поставку российского газа в страны Евросоюза». Об этом заявил в эфире телеканала CNN австрийский канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, Австрия не одна в этом вопросе против эмбарго на газ.

«С другой стороны, Австрия на стороне других стран – членов ЕС и на стороне санкций против России. Но санкции должны бить по России сильнее, чем по Евросоюзу», - сказал он.

По его словам, Совет Евросоюза обсуждает введение эмбарго на поставку российской нефти, но отказ от российского газа пока невозможен.

«Вы знаете, Европейский Союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время», - добавил австрийский канцлер.