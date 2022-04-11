Марин Ле Пен заявила, что считает Крым российским

Кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила, что по-прежнему считает Крым российским и не жалеет о запрете на въезд на Украину.

«Я и сейчас не отрицаю, что Крым является частью России, потому что там был референдум. Но я бы не поехала пока в Киев. Возможно, украинские власти отменят запрет на въезд, когда меня изберут президентом, это было бы разумно. Но я об этом не сожалею. Историю не переписать. В Крыму состоялся референдум, Крым был украинским 26 лет, раньше он был российским, и люди решили воссоединиться с Россией», - сказала Ле Пен, передает РИА Новости.

Напомним, что первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным французского МВД, действующий президент страны Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.