Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, что США предоставят Украине дополнительную военную помощь на $800 млн, включая БТР, артиллерийские системы и вертолеты.

«Этот новый пакет помощи будет включать в себя многие из уже предоставленных нами высокоэффективных систем вооружений, а также новые возможности, адаптированные к более широкому наступлению, которое, как мы ожидаем, Россия начнет на востоке Украины», - говорится в заявлении Белого дома.

По словам Байдена, эти новые возможности включают артиллерийские системы, артиллерийские снаряды и бронетранспортеры.

«Я также одобрил передачу дополнительных вертолетов. Впервые Украина получит тяжелое вооружение», - заявил американский лидер.