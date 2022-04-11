Россия высылает старшего дипломата посольства Чехии

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька был в среду вызван в МИД РФ в связи с высылкой из республики российского дипломата.

«Ему заявлен решительный протест в связи с принятым в марте чешской стороной провокационным решением объявить persona nоn grata советника-посланника посольства России в Праге», - говорится в сообщении МИД России.

Издание «Интерфакс» отмечает, что послу вручена нота Министерства об объявлении в качестве ответной меры persona nоn grata старшего дипломата посольства Чехии в Москве, которому предписано покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 16 апреля.