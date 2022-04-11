Зеленский принял в Киеве президентов 4 стран фото; видео
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, которые приехали с визитом в Киев, сообщает «Украинская правда».
Глава украинского государства, а также президент Польши Анджей Дуда, Латвии Эгилс Левитс, Литвы Гитанас Науседа и Эстонии Алар Карис провели встречу в формате рабочего ланча.
«По завершении переговоров президенты пообщаются с представителями средств массовой информации», - анонсировали в Офисе президента.
Ранее в среду президент Польши Анджей Дуда и президенты Эстонии Алар Карис, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс посетили Бородянку в Киевской области, сильно пострадавшую в результате действий российской армии.