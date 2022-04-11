Франция выделит дополнительную помощь Украине

«Франция предоставит дополнительную военную помощь Киеву после новых запросов, поступивших от украинских властей». Об этом сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

По ее словам, такое решение было принято после обмена мнениями с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

«Следом за новыми запросами со стороны украинцев, я сообщила моему коллеге о том, что Франция поставит дополнительную военную помощь в дополнение к уже предоставленной военной технике на 100 млн евро», - цитирует Парли РИА Новости.