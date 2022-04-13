Зеленский об отказе в визите Штайнмайеру: к нам никто не обращался

Президент Владимир Зеленский заявил, что ни президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, ни его офис официально не обращались к Киеву по поводу визита в Украину.

«Я как президент и наш Офис официально не получали обращение президента Германии и его офиса по поводу визита в Украину. У нас свободная страна, и мы готовы быть транзитным государством, если это вопросы экономические, а не политические», - сказал Зеленский на пресс-конференции после встречи с коллегами из стран Балтии и Польши.

Напомним, что накануне издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что президент Владимир Зеленский не захотел встречаться со Штайнмайером в Киеве из-за тесных связей последнего с Россией. Позже Штайнмайер заявил, что был готов приехать в Киев вместе с коллегами из Польши и стран Балтии, но, по его словам, «в Киеве этого не хотели».