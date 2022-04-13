«США разочарованы голосованием Казахстана в ООН по приостановке членства России в Cовете по правам человека, но понимают позицию страны по предыдущим резолюциям». Об этом заявила заместитель госсекретаря США Узра Зея, передает Orda.kz.

Она выразила надежду, что все демократические страны будут отстаивать демократию и территориальную целостность Украины.

«Мы были рады слышать последние высказывания высоких чинов в Нур-Султане по ситуации в Украине и проявление уважения к территориальной целостности этой страны. Также мы высоко ценим гуманитарную помощь, которую оказывает правительство Казахстана украинскому народу. Мы с пониманием относились к позиции Казахстана на предыдущих голосованиях по резолюциям ООН, но были разочарованы голосованием против приостановки членства России в совете по правам человека. Мы расстроены, но что мы можем сделать? Я думаю, мы можем продолжать открыто и честно обсуждать с правительством Казахстана и работать вместе на разных площадках, которые были созданы в рамках Совета по правам человека», - сказала Узра Зея.