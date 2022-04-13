Устроившему стрельбу в нью-йоркском метро мужчине предъявят обвинение в терроризме

Власти Нью-Йорка предъявили подозреваемому в стрельбе в метро Фрэнку Джеймсу обвинения в террористическом нападении в общественном транспорте, передает ТАСС.

Власти пока не установили мотивы, которые побудили Джеймса совершить нападение. Ранее телеканал CNN сообщал, что обвиняемый размещал в сети видео, в которых говорил о насилии и массовых убийствах.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что ранее Джеймс задерживался в общей сложности 12 раз, из них девять в штате Нью-Йорк и три в штате Нью-Джерси, в том числе за хранение средств для совершения кражи со взломом и нарушение общественного порядка.