Мурад Самедов, парламентский корреспондент 00:30

Под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание весенней сессии Милли Меджлиса. В достаточно обширной повестке заседания основными вопросами были, несомненно, отставка Эльмана Рустамова и назначение нового главы Центробанка Талеха Кязымова. Открывая заседание, Гафарова сообщила что начиная с апреля каждый месяц одно из заседаний парламентских комитетов будет проводиться в Шуше и что соответствующий график уже представлен главам комитетов. Спикер особо подчеркнула, что эта инициатива Милли Меджлиса была поддержана президентом Ильхамом Алиевым.

Затем слово по традиции было предоставлено депутатам, которые изъявили желание выступить по текущим вопросам. Депутат Сабир Рустамханлы привлек внимание парламентариев к проблемам, с которыми приходится сталкиваться нашим гражданам за рубежом. В частности, он считает, что в разных странах давно должна действовать мобильная служба ASAN xidmət, которая помогала бы соотечественникам с заменой просроченных документов. Не обошел Рустамханлы и мучения, которые выпали на долю азербайджанцев, вынужденно перебирающихся на родину из воюющей Украины. Взявший затем слово Фазиль Мустафа затронул конспирологическую тематику, намекнув на существование в стране некой сети, «которая настраивает азербайджанских граждан против государства».

«Сможем ли мы победить эту сеть? Надежды на это мало. Ситуация неутешительная - граждане просят кредит не в банке, а у депутата, обращаются о трудоустройстве не в структуру по занятости, а опять-таки к депутату. После войны возникло столько проблем, что таким образом подрывается доверие населения к государству. Огромное количество людей в регионах отдают свои зарплатные карты процентщикам и не получают денег», - сказал депутат, видя во всем этом происки загадочной «сети». Между тем первые два вопроса повестки заседания касались проектов постановления Милли Меджлиса об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначении Талеха Кязымова на должность члена правления Центрального банка. Вопрос об освобождении Эльмана Рустамова с должности главы Центробанка был поставлен на голосование и принят без проблем. А вот перед тем как голосовать за или против назначения Талеха Кязымова, выступить пожелали аж девять парламентариев. Однако спикер Сахиба Гафарова заявила, что не видит в этом необходимости и сразу ставит вопрос на голосование. Настоял на своем выступлении лишь депутат Сиявуш Новрузов. Коснувшись отдельных проблем банковского сектора страны, Новрузов обрушился затем на слишком, по его мнению, высокую процентную ставку. Именно поэтому, считает он, «люди просят в долг не у банка, а у депутатов».