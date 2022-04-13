Азербайджанские депутаты задались вопросом: «Почему граждане просят в долг деньги не у банков, а у депутатов?» парламентский час haqqin.az
Под председательством спикера Сахибы Гафаровой состоялось очередное заседание весенней сессии Милли Меджлиса. В достаточно обширной повестке заседания основными вопросами были, несомненно, отставка Эльмана Рустамова и назначение нового главы Центробанка Талеха Кязымова.
Открывая заседание, Гафарова сообщила что начиная с апреля каждый месяц одно из заседаний парламентских комитетов будет проводиться в Шуше и что соответствующий график уже представлен главам комитетов. Спикер особо подчеркнула, что эта инициатива Милли Меджлиса была поддержана президентом Ильхамом Алиевым.
Затем слово по традиции было предоставлено депутатам, которые изъявили желание выступить по текущим вопросам.
Депутат Сабир Рустамханлы привлек внимание парламентариев к проблемам, с которыми приходится сталкиваться нашим гражданам за рубежом. В частности, он считает, что в разных странах давно должна действовать мобильная служба ASAN xidmət, которая помогала бы соотечественникам с заменой просроченных документов.
Не обошел Рустамханлы и мучения, которые выпали на долю азербайджанцев, вынужденно перебирающихся на родину из воюющей Украины.
Взявший затем слово Фазиль Мустафа затронул конспирологическую тематику, намекнув на существование в стране некой сети, «которая настраивает азербайджанских граждан против государства».
«Сможем ли мы победить эту сеть? Надежды на это мало. Ситуация неутешительная - граждане просят кредит не в банке, а у депутата, обращаются о трудоустройстве не в структуру по занятости, а опять-таки к депутату. После войны возникло столько проблем, что таким образом подрывается доверие населения к государству. Огромное количество людей в регионах отдают свои зарплатные карты процентщикам и не получают денег», - сказал депутат, видя во всем этом происки загадочной «сети».
Между тем первые два вопроса повестки заседания касались проектов постановления Милли Меджлиса об освобождении Эльмана Рустамова от должности члена правления Центрального банка и назначении Талеха Кязымова на должность члена правления Центрального банка. Вопрос об освобождении Эльмана Рустамова с должности главы Центробанка был поставлен на голосование и принят без проблем.
А вот перед тем как голосовать за или против назначения Талеха Кязымова, выступить пожелали аж девять парламентариев. Однако спикер Сахиба Гафарова заявила, что не видит в этом необходимости и сразу ставит вопрос на голосование. Настоял на своем выступлении лишь депутат Сиявуш Новрузов.
Коснувшись отдельных проблем банковского сектора страны, Новрузов обрушился затем на слишком, по его мнению, высокую процентную ставку. Именно поэтому, считает он, «люди просят в долг не у банка, а у депутатов».
«Проценты по кредитам в Азербайджане выше, чем в других странах. Необходимо снизить их до однозначных показателей. У нас достаточно валютных резервов, и надо хоть часть из них предоставить гражданам в качестве процентов», - предложил депутат.
Выслушав Новрузова, Сахиба Гафарова с упреком напомнила, что в настоящий момент обсуждается кандидатура главы Центробанка, а не проблемы банковской сферы, и предложила без проволочек провести голосование по назначению Талеха Кязымова. Большинство депутатов были за, и вопрос был утвержден... Выступая перед парламентариями, новый председатель правления Центробанка поблагодарил главу государства за доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы оправдать его.
Затем был обсужден и принят законопроект об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции, Грузии об учениях сил специального назначения «Кавказский орел».
Стоит отметить, что на этом заседании Милли Меджлиса присутствовал председатель Агентства по продовольственной безопасности Гошгар Тахмазлы, поскольку во втором чтении рассматривался законопроект «О продовольственной безопасности». Представляя законопроект, председатель парламентского комитета по аграрной политике Таир Рзаев проинформировал, что документ состоит из 9 глав и 40 пунктов и полностью соответствует требованиям дня, в частности в плане государственного регулирования данной сферой.
Не оставшийся равнодушным и к этому вопросу Сиявуш Новрузов посетовал на то, что обсуждаемый закон позволяет завозить в Азербайджан семена генно-модифицированных растений, плоды которых оказывают крайне негативное влияние на психологическое состояние людей. На что Гошгар Тахмазлы заявил, что в новом законе речь идет не о продуктах питания, а о кормах для животных и птиц.
В итоге после достаточно спокойных обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении. Далее были также приняты законопроекты О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс и в Уголовный кодекс. Изменения носят чисто технический характер.
Следующее заседание Милли Меджлиса назначено на 15 апреля.