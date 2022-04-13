Администрация президента США Джо Байдена значительно расширяет разведывательные данные, которые передает Украине, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Издание отмечает, что американская разведка будет передавать Украине расширенные данные, чтобы военные могли атаковать подразделения российских военных на неподконтрольной части Донбасса и в Крыму, а также смогли потенциально вернуть эти территории.

Через некоторое время материал отредактировали, убрав часть о потенциальном возвращении территорий Донбасса и Крыма, но первая версия сохранилась в кэше Google.