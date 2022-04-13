Вслед за ними посещение Киева запланировали президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, звали с собой и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, но из Украины неожиданно и недвусмысленно намекнули, что главу немецкого государства видеть не хотели бы. Дескать, лучше бы приехал премьер Олаф Шольц.

Столица Украины в последнее время, после того, как она освободилась от прессинга российских войск, стала местом паломничества западных лидеров. Только недавно тут побывали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, австрийский канцлер Карл Нехаммер и премьер Великобритании Борис Джонсон.

Такое подчеркнутое гостеприимство озадачило немцев. Так, заместитель председателя Свободной демократической партии, входящей в правительственную коалицию, Вольфганг Кубики заявил, что унижение Штайнмайера усложняет перспективы визита в Киев Олафа Шольца: «Я очень симпатизирую политическому руководству Украины, страны, которая сражается за свое выживание, но считаю, что это был чей-то неудачный совет Зеленскому – не принимать немецкого президента».

Советник Зеленского Алексей Арестович попытался объяснить позицию руководства: дескать, в критической ситуации нужно срочно разговаривать с людьми, которые могут принимать быстрые решения, и в Германии это Олаф Шольц, а не обладающий очень небольшими полномочиями Штайнмайер.

Однако очевидно, что в основе позиции Киева репутация Штайнмайера как политической фигуры, которая всегда старалась выстроить партнерские отношения с российским руководством. Он руководил канцелярией при премьере Герхарде Шрёдере, нынешнем председателе совета директоров «Роснефти», а затем был одним из главных лоббистов «Северного потока-2».

Кроме того, в Украине Штайнмайера еще помнят в качестве министра иностранных дел Германии, который предложил формулу улаживания конфликта в Донбассе, которая получила его имя. По сути, это была схема, которая обеспечивала сепаратистам политическую власть на оккупированных территориях. У него были подчеркнуто дружеские отношения с Сергеем Лавровым, зафиксированные на многочисленных фотографиях. Немудрено, что и формула, и ее автор, мягко говоря, не пользовались большой популярностью в Украине.

Да, сейчас президент ФРГ, по его собственным словам, радикально пересмотрел свою позицию и всячески поддерживает Украину в ее войне с Россией. Но вернуть доверие народа, который подвергся жестокой военной атаке в том числе из-за систематической недооценки российской угрозы Западом и не в последнюю очередь Германией и ее неприлично сговорчивыми политиками, очень непросто. Владимир Зеленский, наверное, как он уже не раз делал, нарушает какие-то негласные дипломатические правила, но сейчас на его стороне историческая справедливость.