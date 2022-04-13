Нуланд: США, вероятно, признают действия России в Украине геноцидом

«Официальное признание действий России в Украине геноцидом займет немало времени, однако с высокой вероятностью такое решение будет принято». Такое заявление в интервью CNN сделала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

По ее словам, президент Байден, назвав действия России геноцидом, «говорил от души».

Нуланд уточнила, что «процесс сбора улик займет длительное время», и только тогда правительство сможет официально принять решение о геноциде.

«Но я собираюсь предположить, что то, что президент Байден назвал, – это то, что мы в конечном итоге, вероятно, получим, когда сможем собрать все эти доказательства. Ведь то, что происходит там, не случайно. Это намеренное решение России уничтожить Украину и ее мирное население», - цитирует ее «Европейская правда».