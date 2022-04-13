Зеленский планирует обсудить с Макроном его заявление о «братских народах»

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что планирует поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном по поводу его заявления о том, что украинцы и россияне – «братские народы» и о нежелании признать геноцид украинцев. Об этом Зеленский сказал, отвечая на вопросы журналистов на совместном брифинге в Киеве с президентами Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, передает УНН.

«Я честно не слышал господина президента Франции. Если это заявление правдиво, мы не упускаем ни одной детали, такие вещи для нас очень болезненны, поэтому я обязательно сделаю все, чтобы сегодня с ним поговорить о самом этом вопросе. Если не сегодня, то завтра, когда он найдет время», - заявил Зеленский.