На сей раз в ходе судебного заседания был допрошен житель села Шамиль Велиев, продавец магазина напротив дома, где жил подсудимый Сулейманов. В своих показаниях свидетель сообщил, что на следствии его пытались склонить к даче показаний против обвиняемого: «Требовали, чтобы я сказал, что примерно в то время, когда исчезла Нармин, он покупал у меня памперсы. Но дело в том, что этого товара у нас не бывает. Не говоря уже о том, что в тот день наш магазин был закрыт, а сам я ездил по делам в соседнюю деревню. Как же я мог сказать, что видел Сулейманова?»

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное слушание по уголовному делу Илькина Сулейманова, обвиняемого в убийстве 10-летней Нармин Гулиевой, пропавшей без вести в ноябре 2019 года в селе Дондар Гушчу Товузского района и найденной сожженной в начале января 2020-го.

В то же время свидетель заявил, что знал обвиняемого как человека спокойного и неконфликтного и, по его мнению, сомнительно, что он мог совершить такое злодеяние.

Несмотря на то, что Велиев на следствии уверял о своем отсутствии в селе в тот день, его тем не менее после пропажи девочки доставили в полицейское отделение и целую ночь продержали в камере вместе с Сулеймановым. Под утро, говорит он, на Илькина надели наручники и увезли.

Объяснил он и ситуацию с камерой наблюдения в магазине: «Дело в том, что раньше у нас не было такой камеры, я ее повесил сразу после того, как меня выпустили из отделения. Так что момент исчезновения туда никак не мог попасть, хотя магазин и находится неподалеку от места, где сожгли тело девочки. Но вот потом камера зафиксировала нападение родственников Нармин на дом Сулеймановых. Однако пришедшие в магазин сотрудники полиции потребовали записывающее устройство от камеры и забрали его».

Далее в качестве свидетелей на суде выступили сотрудники полиции Тургут Рагимли, Азер Мамедов и Васиф Исмайлов. Они рассказали, что доставили Сулейманова на место происшествия 10 января, после того как он признался в совершении преступления.

«Я у Илькина спросил, почему ты сжег тело? Он заявил, что в отличие от сожжения живых предание огню мертвых не является грехом. И вообще тело могли учуять собаки, а на их лай сбежаться люди, поэтому он не стал закапывать его во дворе, а отнес подальше. Также он признался, что привел девочку к себе домой обманом – пообещал дать какую-то книжку. А потом не отпускал, потому что боялся огласки», - сказал старший оперуполномоченный полицейский Азер Мамедов.

- А как он объяснил причину похищения? – попросили уточнить адвокаты.

Полицейский ответил, что он Сулейманова об этом не спрашивал.

Сержант Товузского отделения полиции Васиф Исмайлов в своих показаниях заявил, что, по словам Сулейманова, он не смог выкопать яму и поэтому сначала оставил тело в зарослях.

Обвиняемый стал при этом кричать, что все эти признания делал под давлением. Однако сотрудники полиции это решительно отвергли.