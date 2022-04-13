Латвия передала Украине треть своего оборонного бюджета

«Мы в Латвии в течение двух месяцев потратили уже одну треть нашего годового военного бюджета на то, чтобы построить военную мощь Украины». Об этом заявил президент Латвии Эгилс Левитс на совместном брифинге в Киеве с президентами Украины, Польши, Литвы и Эстонии.

Он добавил, что есть и другие страны-члены НАТО, которые помогают Украине, и это очень много значит.

«Но в то же время Украине нужна помощь всех членов Альянса. Я призываю страны НАТО присоединиться к помощи Украине, в частности начать поставки действительно эффективного и нужного оружия», - отметил Левитс.