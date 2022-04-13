Белый дом: слова Байдена не означают, что Вашингтон не поддерживает мирные переговоры

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что слова президента США Джо Байдена не означают, что его администрация не поддерживает переговоры Москвы и Киева.

«Мирные переговоры - это то, что мы всегда будем поддерживать. Президент Байден, госсекретарь Блинкен или помощник американского президента по национальной безопасности Салливан всегда будут поддерживать, и мы поддерживаем Украину в этих усилиях. Я думаю, маловероятно, что президент Путин решит отказаться от участия в мирных переговорах из-за каких-то слов, прозвучавших из уст президента США. Он примет решение об участии в них, если это будет в его интересах», - цитирует Псаки агентство ТАСС.