Зеленский: либо Россия будет искать мир, либо навсегда покинет международную арену

«Даже имея значительные запасы советской военной техники и значительное количество солдат, российские военные сомневаются в своей способности сломать нас, сломать Украину». Об этом в ходе своего видеообращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, боевые сведения сегодня существенно не отличаются от предыдущих.

«Российские войска усиливают активность на восточном и южном направлениях. Пытаются отыграться за свои поражения. Продолжают ракетно-бомбовые и артиллерийские удары, заводят новые колонны техники, ищут резервы», - подчеркнул президент Украины.

Также Зеленский поблагодарил всех военных, которые удерживают позиции и добавил, что война против Украины может завершиться «только стратегическим проигрышем России».

«Либо российское руководство будет реально искать мир, либо в результате этой войны Россия навсегда покинет международную арену», – подчеркнул Зеленский.