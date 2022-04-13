Внимание редакции haqqin.az привлекло обращение родителей учащегося бакинской средней школы Baku International school – Мехти (имя изменено). Подросток, вступив в переписку со своими сверстниками из других стран, в частности из Казахстана, вокруг Отечественной войны, стал отстаивать справедливую позицию Азербайджана. Полемика переросла в спор, после чего сверстники из Казахстана прибегли к подлой провокации и оклеветали Мехти. Разбирательство поручено управлению полицией Бинагадинского района. Но родители мальчика в своем открытом обращении в ИА «Туран» недовольны тенденциозной позицией следователя. Впрочем, предлагаем нашим читателям ознакомиться с текстом обращения.

«Месяц назад семиклассник одной из бакинских школ Мехти (имя изменено) стал объектом пристального внимания полиции. Причиной этого стало анонимное электронное письмо, отправленное с фальшивого адреса. В письме, адресованном в Baku International school утверждалось, что подросток Мехти собирается взорвать эту школу, расположенную на территории Бинагадинского района столицы. При этом, был указан мобильный номер телефона подростка.

Вечером того же дня, Мехти с родителями был вызван в полицию Насиминского района, где произошло разбирательство. Выяснилось, что донос на него написал некий житель Казахстана, которому Мехти, якобы, сообщил о своих планах в переписке WhatsApp. Однако, изучив переписку, полицейские не нашли подтверждения обвинений.

В тот же вечер аналогичное расследование было проведено в 5-м отделении полиции Бинагадинского района. Изучение переписки также не подтвердило, что Мехти говорил или писал кому-либо о подобных планах.

В своих объяснениях подросток показал, что знает, кто именно написал на него донос и объяснил причину: будучи членом интернет-группы, состоящей из таких же подростков, Мехти поспорил с одним из них – жителем Казахстана. Причиной спора стали оскорбления в адрес Азербайджана из-за войны в Карабахе.

Будучи настоящим патриотом, Мехти дал надлежащий ответ на эти оскорбления и заблокировал оппонента. Решив отомстить Мехти, его противник из Казахстана отправил ложное письмо на адрес школы в Баку.

Расследования в Насиминской полиции и 5-м отделении Бинагадинской полиции все это подтвердило. Аналогичный вывод был сделан и в Насиминской службе госбезопасности.

Тем не менее, Управление полиции Бинагадинского района вновь вызвало на допрос Мехти с родителями.

Следователь Рамиль Габулов заявил, что Мехти все же написал это письмо, в его действиях есть «состав преступления», он должен придти и вновь дать показания. На предложение родителя ознакомиться с материалами дела и убедиться, что подобного не было, недовольный следователь перелистал прежние показания и вновь повторил свое требование явиться на допрос, пригрозив «принять другие меры».

«Откуда другой подросток узнал номер телефона Мехти?», - спросил он. Капитану полиции пришлось объяснять, что WhatsApp – это средство бесплатного обмена сообщениями на телефонах.

«Зачем ваш ребенок занимается политикой?» - еще один вопрос следователя, которому пришлось повторить, что ребенок вел себя, как патриот, не позволив кому-либо оскорблять его народ и страну.

Но, похоже, что у Бинагадинской полиции иное представление о патриотизме. Правоохранителям удобнее поверить провокаторам и заниматься формализмом, демонстрируя «борьбу» с телефонным терроризмом.

При этом, следователь Рамиль Габулов не желает осознать, что Мехти является пострадавшим. Он не совершал приписываемых ему деяний и не должен в очередной раз повторять одни и те же объяснения. Он такой же гражданин своей страны и полиция обязана не только учитывать это, но и защищать его права. Однако, судя по всему, у таких как Габулов иное представление о долге и патриотизме.

Родители Мехти

PS. Начальник отдела пресс-службы МВД майор Эльшад Гаджиев сообщил, что по факту анонимного электронного письма, поступившего в школу, ведется расследование. Следствию предстоит выяснить, кто отправил письмо и с какой целью. В этом направлении принимаются соответствующие меры.