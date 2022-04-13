Президент Польши посоветовал Украине отказаться от переговоров с Россией

«Диалог не ведут с теми, кто нарушает все правила. Сначала Россия должна признать нарушение, сначала, коротко говоря, должна быть побеждена, чтобы можно было начать нормальный разговор». Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на совместной пресс-конференции с лидерами Украины и стран Прибалтики.

Также президент Польши отметил, что странам Европы необходимо усилить санкции против России.

«Когда мы говорим о санкциях и средствах против напавшего, то это должны быть исключающие санкции, чтобы они довели до завершения этой войны и чтобы на будущее это было примером того, что так делать нельзя, что это недопустимо», - цитирует его «Ъ».