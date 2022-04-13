США настаивают на недопуске России на саммит G20

«Соединенные Штаты продолжают настаивать на включении в повестку дня предстоящего саммита Группы двадцати обсуждения ситуации вокруг Украины, а также на недопущении участия России в данной многосторонней встрече в верхах». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она признала, что пока не в состоянии точно сказать, как может в реальности выглядеть ситуация с организацией саммита ближе к срокам его проведения.

«Включение Украины в повестку дня и число участников саммита не означает, что дело касается только боевых действий на месте событий. Нам нужно будет восстановить Украину. Украина только что подала заявку на получение членства в ЕС», - заявила Псаки.