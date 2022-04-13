США настаивают на недопуске России на саммит G20
«Соединенные Штаты продолжают настаивать на включении в повестку дня предстоящего саммита Группы двадцати обсуждения ситуации вокруг Украины, а также на недопущении участия России в данной многосторонней встрече в верхах». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она признала, что пока не в состоянии точно сказать, как может в реальности выглядеть ситуация с организацией саммита ближе к срокам его проведения.
«Включение Украины в повестку дня и число участников саммита не означает, что дело касается только боевых действий на месте событий. Нам нужно будет восстановить Украину. Украина только что подала заявку на получение членства в ЕС», - заявила Псаки.
По ее словам, саммит должен пройти еще нескоро.
«Ну, саммит через 7 месяцев, верно? Это целая жизнь. По меркам дипломатии это целая жизнь. Нет ничего редкостного в том, что события, влияющие на мировое сообщество, играют центральную роль на международном форуме», - цитирует Псаки агентство ТАСС.
Ранее информационное агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Владимира Путина к участию в ноябрьском саммите G20.