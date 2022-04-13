Крупные нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти

Крупные мировые торговые дома планируют сократить закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний уже 15 мая, чтобы избежать нарушения санкций Европейского Союза против России, пишет Reuters.

По словам источников, торговые компании сворачивают закупки у российской энергетической группы «Роснефть».

Формулировка санкций ЕС исключает закупки нефти у «Роснефти» или «Газпромнефти», которые перечислены в законодательстве и считаются «строго необходимыми» для обеспечения энергетической безопасности Европы.

По словам источников, трейдеры бьются над тем, что означает «строго необходимо». Поэтому компании сокращают закупки, чтобы обеспечить соблюдение требований к 15 мая, когда вступят в силу ограничения ЕС.