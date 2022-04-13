Трюдо вслед за Байденом назвал события в Украине «геноцидом»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что действия России в Украине «правильно называть геноцидом». Такое мнение канадский лидер высказал во время брифинга в Квебеке, передает AFP.

«По моему мнению, абсолютно правильно, что все больше людей используют слово геноцид в связи с тем, что делает Россия в Украине» - заявил Трюдо.

Таким образом, он стал вторым западным лидером, использовавшим слово «геноцид». Ранее президент США Джо Байден заявил, что «назвал бы происходящее в Украине геноцидом».