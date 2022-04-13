В Гамбурге конфисковали яхту сестры миллиардера Алишера Усманова
Власти Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar, которая принадлежит сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
О том, что владельцем яхты является Исмаилова, сообщило в среду, 13 апреля, Федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) Германии.
«Власти Гамбурга конфисковали суперяхту российского миллиардера Алишера Усманова Dilbar после того, как установили, что она законно принадлежит его сестре, которая также находится под западными санкциями», - говорится в сообщении.
РБК напоминает, что Усманов приобрел Dilbar в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen за $600 млн. Яхта была построена по индивидуальному заказу за 52 месяца. На борту есть бассейн, две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал.
Алишер Усманов попал под санкции ЕС 28 февраля. Он также находится в санкционных списках США, Канады, Великобритании и Японии. Миллиардер – основатель и основной акционер USM (49%), его холдингу принадлежат компании «Металлоинвест» и «МегаФон». По оценке Forbes, состояние бизнесмена составляет $11,5 млрд. Forbes сообщал об аресте двух вертолетов – Airbus EC-175 (бортовой номер M-DLBR) и Eurocopter EC-155 (бортовой номер M-DLBA) во Франции, которые принадлежат Усманову.