Арестович подтвердил попадание в плен морпехов в Мариуполе

Во время соединения 36-й бригады морской пехоты с полком «Азов» в Мариуполе, о котором стало известно накануне, часть морпехов попали в плен. Эту информацию подтвердил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет УНИАН.

В то же время он опроверг информацию об огромном количестве пленных, которую распространяет российская сторона.

«Надо сказать, что часть 36-й бригады морской пехоты попала в плен при попытке прорыва... Это не тысяча человек, намного меньше. Вся эта тысяча человек – это полная брехня, в несколько раз увеличенная. Но попали. Часть пошла на соединение с «Азовом», а часть пошла на прорыв в другое место, потому что они были разъединены между собой и принимали решение, исходя из обстановки. И вот та, которая пошла в другом направлении, попала под артиллерийский и авиационный удар, потеряла много людей и в ходе боя попали в плен», - рассказал Арестович в интервью Марку Фейгину.