50-й день войны в Украине: бои в Херсонской и Донецкой областях

На 50-е сутки вторжения России в Украину войска РФ продолжают наращивание авиационной группировки вблизи восточной границы Украины, усиливают артиллерийские подразделения, оптимизируют системы управления, разведывательного и медицинского обеспечения. Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины на утро 14 апреля.

Согласно сообщению, россияне продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях. На Северском направлении российские войска проводят перегруппировку подразделений Центрального военного округа с территории Брянской и Курской областей. Россияне усиливают контроль границы, проводят инженерное оборудование позиций, опорных пунктов и обеспечивают присутствие на них незначительного количества личного состава, вооружения и военной техники, говорится в сводке украинского Генштаба.

Также, по данным Генштаба Украины, россияне продолжают частично блокировать Харьков, обстреливают город из артиллерии, проводят перегруппировку подразделений и пополнение запасов.

На Донецком и Таврическом направлениях Россия ведет боевые действия в районах Славянска, Попасной и Курахово, штурмовые действия в Мариуполе. Однако все без успеха, заявляют в Генштабе. Бои сейчас продолжаются.

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжается принудительная мобилизация. «Установлено, что российское командование поставило задачу мобилизовать 60-70 тысяч человек на территории так называемой «ДНР». Однако указанные показатели были выполнены всего на 20 процентов», - говорится в сводке.

Россияне ведут боевые действия в районе Александровки, пытаются возобновить наступление с целью возвращения утраченных позиций в районе Осокоровки.

На Донбассе украинская армия за прошлые сутки отбила 8 вражеских атак, уничтожила танк, 4 единицы бронированной и 6 автомобильной техники, а также артиллерийскую систему противника, подразделения украинских зенитных ракетных войск в течение предыдущих суток сбили два российских истребителя.