Российской художнице грозит до 10 лет тюрьмы: «Есть друзья в Украине, сестра во Франции и подруга в эмиграции»

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 31 мая художницу Александру Скочиленко в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (ВС) РФ. Девушка заменила ценники в одном из магазинов на информацию об обстреле Мариуполя. Назначая арест, судья отметила, что у госпожи Скочиленко есть «друзья в Украине, сестра во Франции и подруга в эмиграции», сообщает kommersant.ru.

Петербургская художница, музыкант, бывшая сотрудница издания «Бумага» Александра Скочиленко проведет в СИЗО более полутора месяцев. Такую меру пресечения избрал Василеостровский районный суд в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Следствие считает, что девушка совершила преступление «по мотивам политической ненависти к Российской Федерации». По данной части статьи ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. При этом в день задержания 11 апреля, когда Александра Скочиленко проходила по делу подозреваемой, речь шла о первой части статьи, наказание по которой составляет максимум три года лишения свободы.