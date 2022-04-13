Российской художнице грозит до 10 лет тюрьмы: «Есть друзья в Украине, сестра во Франции и подруга в эмиграции»
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 31 мая художницу Александру Скочиленко в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил (ВС) РФ. Девушка заменила ценники в одном из магазинов на информацию об обстреле Мариуполя. Назначая арест, судья отметила, что у госпожи Скочиленко есть «друзья в Украине, сестра во Франции и подруга в эмиграции», сообщает kommersant.ru.
Петербургская художница, музыкант, бывшая сотрудница издания «Бумага» Александра Скочиленко проведет в СИЗО более полутора месяцев. Такую меру пресечения избрал Василеостровский районный суд в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Следствие считает, что девушка совершила преступление «по мотивам политической ненависти к Российской Федерации». По данной части статьи ей грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. При этом в день задержания 11 апреля, когда Александра Скочиленко проходила по делу подозреваемой, речь шла о первой части статьи, наказание по которой составляет максимум три года лишения свободы.
Как утверждает следствие, 31 марта Александра Скочиленко пришла в магазин «Перекресток» на Малом проспекте Васильевского острова и заменила несколько ценников на листовки против «специальной военной операции». При этом содержание листовок в материалах дела не приводится, отметил адвокат художницы Дмитрий Герасимов. Как ранее сообщала правозащитная организация «Сетевые свободы», на ценниках появилась информация об обстреле драмтеатра в Мариуполе, где находились мирные жители. Минобороны РФ отрицает нанесение воздушных ударов в данном районе в день разрушения театра. Вину за гибель мирных людей ведомство возлагает на националистов, которые заминировали здание.
Листовки заметила пожилая покупательница, которая обратилась в полицию. Изучив записи с камер магазина, сотрудники пришли к выводу, что ценники заменила госпожа Скочиленко.