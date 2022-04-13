Яхту Керимова все же арестовали

Власти Республики Фиджи арестовали яхту, которая, согласно заявлениям местной полиции, принадлежит российскому сенатору, олигарху-миллиардеру дагестанского происхождения Сулейману Керимову, который находится под западными санкциями. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на фиджийский телеканал FBC.

По данным полиции, яхта Amadea вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без соответствующего разрешения властей. Судно задержали, а правоохранители начали выяснять личность владельца и порт приписки. «Яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову», - утверждает телеканал.

Согласно действующему законодательству Фиджи, для захода в порт иностранным судам требуется получить разрешение нескольких государственных департаментов и служб.

Несколько дней назад издание Marine Traffic сообщало, что Amadea, длиной 350 футов и стоимостью 325 миллионов долларов, миновала Панамский канал, вышла в Тихий океан и держала курс на фиджийский порт Нанди.

Сулейман Керимов с состоянием около 14,5 миллиарда долларов занимает девятое место среди богатейших людей России. Он попал под санкции США, ЕС и Великобритании из-за предполагаемых личных связей с президентом России Владимиром Путиным, а также связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег.

Ранее сообщалось, что власти Гамбурга конфисковали 156-метровую яхту Dilbar, которая принадлежит сестре российского миллиардера Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой.