Австралия ввела санкции против стратегических предприятий России

Власти Австралии объявили о санкциях в отношении 14 российских компаний в связи с войной в Украине. Об этом сообщает МИД страны в четверг, 14 апреля.

«Правительство Австралии ввело целевые финансовые санкции в отношении 14 российских государственных предприятий, имеющих стратегическое и экономическое значение для России», – говорится в пресс-релизе.

В санкционные списки вошли компании КамАЗ, Газпром, Газпром Нефть, Транснефть, Ростелеком, Русгидро, Севмаш и Объединенная судостроительная корпорация, холдинг Росэлектроника, РЖД, Новороссийский морской торговый порт, АЛРОСА, Согаз и Совкомфлот.