Матвиенко удивлена, что Россия не производит гвозди

Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что для нее стал открытием тот факт, что РФ импортирует гвозди, несмотря на производство металла в стране. Спикер верхней палаты парламента предложила дать соответствующее поручения малому и среднему бизнесу, сообщает kommersant.ru.

«Для меня, например, было неким открытием – у нас гвозди импортные, не буду называть страну (откуда идет импорт – ред.) – догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди сами не производим в стране, которая выпускает столько металла», - сказала Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.