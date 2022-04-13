Группа ССО Украины взорвала мост с вражеской техникой, направлявшейся в Изюм. Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

Командование не указывает точную дату начала операции, лишь уточняет, что несколько дней назад была обнаружена дополнительная вражеская техника в Харьковской области - бронеавтомобиль «Тигр», КамАЗ и три «Урала», двигавшиеся в сторону Изюма на усиление российской группировки.

«Установив маршрут движения российской колонны, операторы ССО Украины осуществили доразведку объекта, наиболее подходящего для проведения инженерной засады. Это был мост на пути техники противника. Дальше - кропотливая профессиональная работа: определение места установки зарядов, расчет необходимого количества тротилового эквивалента.

Заложив взрывчатку в определенное место, операторы ССО Украины ждали противника, который ничего не подозревая ехал на встречу смерти. Подрыв моста вместе с российской техникой совершили по определенному замыслу, уничтожив всю колонну противника. Взорвав мост с россиянами, наши операторы с помощью БПЛА подтвердили поражение цели. После этого дело завершили наши коллеги из Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.