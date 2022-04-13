Вместе с мэром города в мероприятии принимали участие глава ИВ Низаминского района Джошгун Джебраилов, а также руководители всех хозяйственных служб города, которые выслушали жалобы граждан. На встречу, которая продлилась свыше трех часов, со своими проблемами и предложениями пришли свыше двух сотен жителей поселка.

Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов провел встречу с жителями поселка Кешля Низаминского района. Встреча состоялась в рамках поручения президента Ильхама Алиева о встрече руководителей госструктур с населением на местах.

Выступивший глава ИВ Баку Эльдар Азизов отметил, что после развала СССР 15 республик встали на путь независимости. Среди постсоветских республик Азербайджан выделяется стабильностью и движется в сторону прогресса с четкими перспективами будущего. Сегодня и международные эксперты отмечают, что эти достижения Азербайджана являются результатом мудрой политики президента Ильхама Алиева и роли его личности в истории.

Заместитель представителя главы ИВ Низаминского района по поселку Кешля Анар Агаев выступил с докладом о проделанной в поселке работе.

На встрече, прошедшей в обстановке открытости и традиционном уже формате открытого микрофона, жители поселка выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проделанную в Баку и поселке Кешля работу, проявленное внимание и заботу. Они также выразили единодушную поддержку проводимому главой государства политическому курсу.

Обращения жителей поселка в основном касались решения проблем водоснабжения и канализации, ремонта кровли домов и благоустройства парков. Представитель религиозной общины поселка также обратился с просьбой о ремонте минарета одной из мечетей. В ответ Эльдар Азизов заверил, что об этом будет доложено руководству страны и выразил уверенность, что оно поддержит эту инициативу.