Россия потеряла больше 500 танков во время вторжения в Украину, сообщает проект Oryx, который подсчитывает потери техники обеими сторонами по фотографиям.

257 танков были уничтожены, 9 – повреждены, 40 – брошены, 200 – захвачены Украиной. Больше всего Россия потеряла танков Т-72 в модификациях Б3 и Б3 образца 2016 года, также среди потерь – Т-80 (модификации У, БВ и другие) и 17 танков Т-90А.

Модели ещё 62 танков не удалось определить по фотографиям. Украина, по данным проекта, потеряла 110 танков, в основном это Т-64БВ.