Джонсону грозят еще три штрафа за вечеринки во время локдауна

Премьер-министру Британии Борису Джонсону могут выписать еще три штрафа за нарушения правил во время общенационального локдауна, пишет The Guardian со ссылкой на источник.

Согласно данным источника издания, премьеру могут выписать новые штрафы из-за того, что полиция завершила еще не все расследования коронавирусных нарушений в отношении британской политической элиты.

Ранее Джонсон заявил, что выплатил штраф за нарушение локдауна. Напомним, британский премьер столкнулся с критикой после скандала вокруг организации вечеринок в правительственной резиденции на Даунинг-стрит во время тотального локдауна.