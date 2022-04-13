В Азербайджане повышены акцизные ставки на алкоголь

С сегодняшнего дня повышены ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые в Азербайджан. Это отражено в постановлении Кабинета министров от 14 марта "Об изменении ставок акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию АР".

Решение должно было вступить в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования, то есть 14 апреля.

Согласно постановлению, ставка акциза на неденатурированный этиловый спирт (в том числе на денатурированный этиловый спирт, в составе которого спирта не меньше 80%; на денатурированный этиловый спирт - меньше 80%) повышена с 5,2 до 6 манатов за литр.

Также увеличена акцизная ставка с 7,2 до 8 манатов за литр для спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции виноградного вина или виноградных кристаллов, и с 11,2 до 12 манатов за литр для виски.