Камнепад в Лагиче

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о камнепаде, который сошел на автодорогу Исмаиллы - Лагич. Об этом сообщили журналистам в агентстве.

Утром 14 апреля на участок с 17-го по 18-й километр автодороги Исмаиллы - Лагич сошел камнепад. «На место была незамедлительно привлечена живая сила и спецтехника Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. В ближайшее время будут завершены работы по расчистке дороги от обломков камней, и движение транспорта будет восстановлено», - говорится в сообщении.