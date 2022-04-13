Отдел информации 10:46

Война, развязанная Россией в Украине, основательно нарушила логистику на достаточно большой территории, включающей и Азербайджан. Перевозчики грузов не могут выполнять заказы в срок, а любое опоздание грозит им штрафами, порчей продуктов, непредвиденными дорожными расходами и другими бедами. В настоящее время на границе Грузии с Турцией очередь из фур растянулась на более чем 25 километров. А у КПП «Яраг-Газмалар» на азербайджано-российской границе скопилось около двух тысяч машин. Однако причины возникновения этих заторов разные.

Одна из них в том, что турецкие перевозчики прекратили транзит через Россию и, чтобы попасть на Кавказ, а оттуда в Среднюю Азию, ездят теперь только через погранпереход «Сарп» на границе с Грузией. Но поскольку пропускная способность «Сарпа» не рассчитана на столь интенсивный грузопоток, на турецкой стороне погранперехода образовалась многокилометровая колонна из фур и других транспортных средств. Среди них и доставляющие в Азербайджан различные грузы из Турции и других стран. Атиф Кесим, глава Торгово-промышленной ассоциации города Архави в приграничной с Грузией Артвинской области, заявил журналистам, что очереди из грузовиков стали серьезной проблемой для региона. «Сегодня я проехался по области от Архави до «Сарпа». Там просто чудовищные заторы. Водители просиживают в своих машинах сутками, чтобы пересечь границу», - удрученно рассказывает он.

Фатих Шенер, заместитель главы Международной транспортной ассоциации в Турции, сообщил Bloomberg HT, что экспорт из его страны в Россию сократился более чем на 40 процентов, а в Украину — более чем на 80 процентов. Тысячи грузовиков, ранее проезжавшие через Украину, теперь вынуждены следовать к грузино-российской границе - к КПП «Верхний Ларс». Однако этот высокогорный перевал всегда был проблематичным для проезда. Причем Шенер утверждает, что российские таможенники в первую очередь пропускают грузинские и армянские грузовики, поскольку раньше именно они чаще всего пересекали здесь границу. А около 7 тысяч турецких грузовиков между тем уже 42 дня ждут своей очереди на границах России, Азербайджана и Грузии.

Турецкий бизнесмен считает, что такая выборочная политика российских таможенников может привести и к другим проблемам: «Россия предпочитает пропускать армянские и грузинские грузовики, что вызывает недовольство турецких водителей. Они самостоятельно пытаются восстановить справедливость, и там в любой момент может возникнуть конфликтная ситуация». Много лет турецкие перевозчики грузов в Среднюю Азию отдавали предпочтение транзиту через Россию. Путь через Азербайджан, считают они, более затратный, а тарифы на паромную переправу Баку - Актай вообще непомерно высокие. В результате турки, как правило, выбирали более сложный маршрут через Грузию и Россию. Но сейчас это многократно усложнилось, и на пограничных пунктах выстраиваются огромные автоочереди.