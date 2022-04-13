В Азербайджане повышена акцизная ставка на сигареты

С сегодняшнего дня в Азербайджане акцизная ставка на сигареты, содержащие табак, а также его заменители, повышена с 43 до 46,5 маната за 1 000 штук. Это отражено в постановлении Кабинета министров от 14 марта "Об изменении ставок акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию АР".

Решение должно было вступить в силу по истечении 30 дней со дня его опубликования, то есть 14 апреля.

Акцизная ставка на табак и табачные изделия, используемые в системах нагревания (испарения), повышена с 12,9 до 14 манатов за 1 000 единиц, а на кальянный табак и его заменители, другие табачные изделия, кроме табака производственного назначения, "гомогенизированный", "восстановленный", жевательный и нюхательный табак составит 30 манатов за килограмм.