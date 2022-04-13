Квартиры, дома, автомобили: в Украине арестовали имущество Медведчука

Лычаковский районный суд города Львов арестовал еще 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи депутата Верховной Рады, лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого также называют кумом президента РФ Владимира Путина и его супруги Оксаны Марченко.

«Украинская правда» со ссылкой на Государственное бюро расследований сообщила, что среди арестованного 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторная яхта. Под арест также попали доли в уставных капиталах в 25 компаниях, бенефициарным владельцем которых являются Виктор Медведчук или его жена.

Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генпрокурора Украины через суд арестовали яхту и другое недвижимое имущество Медведчука.