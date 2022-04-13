США отдали Украине треть собственных Javelin

Соединенные Штаты отправили в Украину столько противотанковых ракет Javelin, что их запасы иссякают для возможного использования собственными силами. Пополнение американских запасов новым оружием займет годы, сообщает CNN со ссылкой на отчет старшего советника Программы международной безопасности Центра стратегических и международных исследований Марка Кансиана.

"Военные планировщики, вероятно, начинают нервничать. Соединенные Штаты хранят запасы для различных возможных глобальных конфликтов, которые могут произойти против Северной Кореи, Ирана или самой России. В какой-то момент эти запасы опустятся настолько, что военные планировщики усомнятся в том, что военные планы могут быть выполнены. США, вероятно, приближаются к этому моменту", - заявил он.

По оценкам Кансиана, на складах может оставаться от 20 до 25 тысяч Javelin, а 7 тысяч систем, отправленных в Украину, составляют примерно треть от общего количества запасов США. "На замену поставленных на сегодняшний день ракет уйдет около 3-4 лет. Если Соединенные Штаты поставят Украине еще ракеты, на этот раз на замену уйдет больше времени", - отметил он.